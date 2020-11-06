В Кремле ответили на вопрос о возможном уходе полпреда Цуканова

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В Кремле никогда не анонсируют кадровые перестановки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Так он прокомментировал вопрос о возможной отставке полпреда Уральского федерального округа Николая Цуканова.

"Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые вопросы и не делаем это и сейчас тоже", – заявил Песков.

Он добавил, что в Кремле также не будут давать оценку деятельности Цуканова или освещать претензии к его работе.

Ранее в СМИ появилась информация, что действующий полпред Уральского федерального округа сложит свои полномочия. Сообщалось, что его должность может занять глава Минстроя Владимир Якушев.

В СМИ недавно фигурировали сообщения об уходе Евгения Дитриха с поста министра транспорта РФ. Сообщалось, что на его должность претендуют его заместители, Андрей Костюк (глава Росавтодора) и Александр Нерадько (глава Росавиации).