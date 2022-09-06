Путин заявил о продлении срока действия дальневосточной ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин заявил, что срок действия дальневосточной ипотеки будет продлен. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление было сделано президентом РФ на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко.

"Там и срок продлеваем же", – заявил Путин, слушая предложения по расширению программы.

Ранее сообщалось, что правительство РФ расширило программу дальневосточной ипотеки на врачей и учителей. Уточнялось, что теперь взять кредит по ставке до 2% на строительство или покупку жилья смогут педагоги и медики, проработавшие по своим специальностям на Дальнем Востоке не менее 5 лет.

Сообщалось, что возраст и семейное положение новых участников не будут учитываться. До этого льготные займы могли брать только молодые семьи, участники программы "Дальневосточный гектар", а также программ повышения трудовой мобильности.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о бессрочном продлении сельской ипотеки. Мишустин добавил, что в России действуют четыре программы льготного кредитования, по которым можно приобрести собственный дом: сельская, семейная, дальневосточная и льготная ипотеки.