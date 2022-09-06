Путин рассказал, что предпочитает простые блюда экзотическим

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин рассказал, что в еде непривередлив и предпочитает простые блюда. Об этом он сообщил на заседании президиума Госсовета по развитию туризма.
Глава государства вспомнил, как начинал работать на посту президента, и кремлевский повар поинтересовался, что приготовить. Путин попросил что-нибудь простое. Тогда ему предложили куриные гребешки, и он согласился.
На следующий день блюдо приготовили, подали, и повар спросил, все ли нравится. Президент ответил утвердительно.
"Ну слава богу, а то мы столько кур изрезали", – передал глава государства реакцию повара.
На заседании президенту сообщили о том, что по нынешним образовательным программам ведется подготовка технологов, а не шеф-поваров, которым нужно больше практики. В ответ Путин заметил, что повар, приготовивший ему гребешки, тоже был технологом. При этом президент согласился посодействовать решению вопроса.
Ранее французский повар Жером Риго, работавший несколько лет в Кремле, рассказал о предпочтениях в еде Владимира Путина. По его словам, глава государства любит мясные блюда, а зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предпочитает рыбу.
Кроме того, бывший шеф-повар Кремля поделился, что перед началом каждого рабочего дня все продукты для президентского стола проверялись в лаборатории. Он также заявил, что отвечал за блюда на приемах и банкетах, которые проводились от имени президента России, накрывал столы на две тысячи человек.
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