В Госдуме прокомментировали решение суда освободить Кокорина и Мамаева

12:38
12:38
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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев прокомментировал решение Алексеевского районного суда Белгородской области удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Он выразил мнение, что это решение было ожидаемым.
"И Мамаев, и Кокорин вполне ощутили на себе систему уголовного наказания. Я надеюсь, для них это станет жизненным уроком. Поэтому условно-досрочное освобождение вполне логично", – сказал Газзаев в беседе с RT.
Также он отметил, что у спортсменов будет "двойная мотивация" вернуться в большой спорт.
В пятницу, 6 сентября, суд подтвердил решение о досрочном освобождении из колонии Павла Мамаева, Кирилла и Александра Кокориных.
Обжаловать решение может прокурор, потерпевший или его представитель. При этом заместитель Алексеевского межрайонного прокурора заявил, что ведомство решение суда оспаривать не планирует.
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко сообщил, что Мамаев и Кокорин за период содержания под стражей внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни.
В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и 5 месяцев.
Четвертый осужденный по делу о драках, Протасовицкий, отбывает наказание в одной из колоний в Брянской области, он также подал ходатайство об УДО.
Суд освободил Мамаева и братьев Кокориных по УДО – СМИ
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