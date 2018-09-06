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06 сентября 2018, 15:03

Политика

Песков ответил на обвинения Мэй по "делу Скрипалей"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о нежелании Лондона взаимодействовать с российскими властями по делу об отравлении Скрипалей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Здесь вы очень красноречиво сами подтвердили позицию, которую занимает Лондон. Позиция заключается в том, что нет смысла. Вот это, наверное, главная фраза. И если они не видят смысла, то мы можем только сожалеть", – сказал Песков. Такое заявление он сделал в ответ на слова премьера Британии Терезы Мэй о том, что Британия не подает запросы и обращения в Россию, поскольку считает, что это не имеет смысла после "дела Литвиненко".

В начале сентября британские прокуроры назвали имена подозреваемых в попытке убийства экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Двум гражданам РФ – Александру Петрову и Руслану Боширову инкриминируют преступления по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и полицейского.

ЧП в Солсбери произошло 4 марта. Британские власти утверждают, что Скрипалей отравили веществом А234, который также называли "Новичок". Тип яда стал поводом для обвинений в адрес Москвы. В Кремле, в свою очередь, причастность к инциденту категорически отвергают.

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