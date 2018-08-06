Минтруд опроверг информацию об обучении за рубежом 28 сотрудников

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В Минтруде РФ опровергли информацию о том, что 28 сотрудников ведомства пройдут дополнительное обучение за рубежом. Там пояснили, что в образовательной программе примут участие служащие различных министерств.

"В 2018 году повышение квалификации в иностранных образовательных организациях пройдут до 28 гражданских служащих из разных федеральных государственных органов", – цитирует пресс-службу Минтруда РИА Новости.

Минтруд выступил заказчиком по услугам профессионального образования в соответствии с возложенными на него функциями, уточнили представители ведомства.

Ранее сообщалось, что кабмин утвердил госзаказ на дополнительное обучение чиновников. Предполагалось, что за рубеж поедут сотрудники Минтруда. На эти цели будет потрачено 112,7 миллиона рублей.