Медведев заявил о необходимости более доступной ипотеки

6 августа, 17:01
Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Необходимо добиться дальнейшего снижения ипотечных ставок и использовать ипотечные облигации. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Нужно, конечно, не только строить больше, важно поддерживать спрос, а значит как минимум добиться дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам. У нас здесь в целом результаты неплохие, но есть и другие возможности для того, чтобы сделать ипотеку еще доступнее. Нужно развивать рынок ипотечных ценных бумаг", – сказал он, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что московский регион стал абсолютным лидером по количеству выданных ипотечных кредитов. С апреля по июнь в столице и области оформили почти 35 тысяч займов на покупку жилья. Второе место в рейтинге, где наиболее популярна ипотека, занял Санкт-Петербург. Бронза досталась Свердловской области.
По данным специалистов, в Москве чаще всего берут ипотечные суммы в 3,5 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге – чуть больше 2,5 миллиона. В Свердловской области – около двух миллионов рублей. Популярность ипотеки связывают с понижением ставки.
Эксперты уверены, что ставка по ипотеке продолжит снижаться. Сейчас она достигла исторического минимума – около 9,5%.
В июле правительство РФ утвердило льготную ипотеку для многодетных семей. Теперь согласно изменениям, в перечень категорий лиц, имеющих право на оформление льготной семейной ипотеки под 6 процентов годовых, вошли семьи с четвертым и последующими детьми.
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