Правительство утвердило льготную ипотеку для многодетных семей

Фото: depositphotos/Deklofenak

Правительство РФ утвердило льготную ипотеку для многодетных семей. Изменения в правилах предоставления бюджетных субсидий российским банкам и АО "ДОМ.РФ" опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь согласно изменениям, в перечень категорий лиц, имеющих право на оформление льготной семейной ипотеки под 6 процентов годовых, вошли семьи с четвертым и последующими детьми.

О том, что необходимо подкорректировать программу льготного жилищного кредитования во время прямой линии, заявил Владимир Путин.

По оценкам специалистов, в стране проживает около 1,5 миллиона многодетных семей. Из них действующими заемщиками являются 100 тысяч. Более 60 процентов семей нуждаются в улучшении условий проживания.

В июле на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ставка по ипотеке продолжит снижаться. Сейчас она достигла исторического минимума – около 9,5%.

Ранее сообщалось, что жилищное кредитование в Москве за полгода выросло продемонстрировало рекордный рост. За полгода зарегистрировали 37 тысяч 869 договоров ипотеки, то есть на 74 процента больше, чем в первом полугодии 2017 года, и вдвое больше, чем в январе−мае 2016 года, отметили в Росреестре. Уточняется также, что с апреля по июнь 2018 года в столице ежемесячно заключали свыше семи тысяч ипотечных сделок.