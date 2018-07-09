В Москве рекордно выросло жилищное кредитование

9 июля, 15:37
Фото: depositphotos/.shock
Жилищное кредитование в столице за полгода выросло на 74% по сравнению с 2017 годом. Такие данные приводит пресс-служба Росреестра.
По информации ведомства, "ипотечное кредитование Москвы продемонстрировало рекордный рост". За полгода зарегистрировали 37 тысяч 869 договоров ипотеки, то есть на 74% больше, чем в первом полугодии 2017 года, и вдвое больше, чем в январе−мае 2016 года, отметили в Росреестре. Уточняется также, что с апреля по июнь 2018 года в столице ежемесячно заключали свыше семи тысяч ипотечных сделок.
С января по июнь в городе зарегистрировано 68 тысяч 212 переходов прав по договорам купли-продажи (мены) недвижимости. Как пояснили в пресс-службе, это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, сравнивая июньские показатели 2018 года с майскими, специалисты ведомства пришли к выводу, что количество переходов прав выросло почти на тысячу.
При этом на рынке долевого строительства жилья июнь (5,61 тысячи договоров ДДУ) отстал от мая (6,27 тысячи договоров ДДУ). "Однако по итогам полугодия, на этом рынке столицы фиксируется рост на 42%", − добавили в Росреестре.
Ранее сообщалось, что в период с января по май 2018 года столичный рынок ипотеки вырос на 81%. Если за аналогичный период прошлого года зарегистрировали примерно 16 тысяч ипотечных сделок, то в этом году – свыше 30 тысяч.
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