Федеральная программа русского языка и литературы стартует в школах РФ с сентября

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

С 1 сентября 2023 года в российских школах начнет действовать федеральная программа русского языка и литературы. Это следует из поздравления премьер-министра РФ Михаила Мишустина по случаю Дня русского языка.

"С 1 сентября 2023 года во всех школах стартует единая федеральная программа русского языка и литературы", – говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Председатель кабмина подчеркнул, что в стране уделяют особое внимание улучшению качества преподавания русского языка, в том числе путем подготовки учителей, создания справочников и специальной литературы.

Помимо этого, в России реализуются просветительские проекты "Тотальный диктант", "Давайте говорить правильно" и "Декламируй". Благодаря им, уверен Мишустин, школьники имеют возможность лучше узнавать культуру, историю и традиции страны.

Ранее аналитики российского медиахолдинга Rambler&Co организовали опрос среди около 100 тысяч пользователей Сети с целью узнать их отношение к русскому языку. Выяснилось, что для 89% пользователей русский язык является неродным. Порядка 43% человек сообщили, что владение русским языком на достойном уровне проявляется в богатом словарном запасе и стройной речи.

Школьники из Москвы стали победителями Всероссийской олимпиады по русскому языку – Собянин