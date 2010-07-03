Володин выступил против выбивания долгов коллекторами

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против предоставления коллекторам доступа к Единой системе идентификации и аутентификации, сообщают "Дни.ру".

Володин считает это нарушением прав граждан на защиту их персональных данных. Спикер подчеркнул, что работающие с банками коллекторские агентства и без того получают нужную информацию о должнике

В сложных ситуаций, связанных с долгами, следует обращаться в суд, полагает Володин. Он также выступил против выбивания долгов.

"Деятельность коллекторов должна быть в строго правовом поле, а долговые обязательства должны взыскиваться исключительно в цивилизованных рамках", – заявил Володин.

Ранее "Национальная ассоциация коллекторских агентств" (НАПКА) обратилась в нижнюю палату парламента с просьбой предоставить коллекторам доступ к Единой системе идентификации и аутентификации.