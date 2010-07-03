Захарова пошутила про анализы в ответ на заявление Климкина о счете для РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила шуткой на заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о счете для России "за столетия оккупации Украины".

"Так, а Климкин анализы сдавал? Мы же теперь знаем, что без анализов теперь на Украине важные разговоры не ведутся", – написала Захарова в Facebook.

Ранее Климкин заявил, что если Россия упомянет какие-либо компенсации, то в Киеве посчитают компенсации за все столетия оккупации страны. Он отметил, что при таком раскладе сумма окажется непосильной для РФ.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, в свою очередь, отметил, что Украина сформировалась благодаря России, и назвал Климкина странным.

До этого кандидаты на пост президента Украины – Владимир Зеленский и Петр Порошенко – перед камерами сдали анализы на алкоголь и наркотики. На этом настоял Зеленский перед проведением дебатов.