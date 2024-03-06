Путин поручил кабмину подготовить новую программу расселения аварийного жилья

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Российский кабмин уже получил распоряжение о подготовке новой федеральной программы расселения аварийного жилья. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе совещания по развитию Юга России и Приазовья.

"При федеральной поддержке наши южные регионы существенно нарастили объемы расселения аварийного жилья, аварийного фонда. Важно не снижать такую динамику. Правительству уже поручено подготовить новую федеральную программу на этот счет", – цитирует Путина ТАСС.

Президент выразил уверенность в том, что коллеги в российских регионах будут активно подключаться к этой деятельности. Он заявил, что субъекты должны продолжать работу в том числе в тех местах, где она уже идет достаточно интенсивно.

29 февраля Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию поручил кабмину подготовить и представить новую программу расселения аварийного жилья в регионах России. По его словам, в общей сложности за последние 16 лет в новые квартиры переехали 1,73 миллиона человек.



Кроме того, российский лидер распорядился продлить программы поддержки 10 "отстающих" регионов на шесть лет. В этот перечень входят Алтай, Карелия, Тыва, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Калмыкия, Курганская и Псковская области.