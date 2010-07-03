История с географией: Кремль ждет от Google верного указания Крыма на картах

В Кремле рассчитывают, что компания Google будет правильно указывать принадлежность Крыма на картах сервиса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.
Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Крым – это один из регионов Российской Федерации. По словам Пескова, Google должен это учитывать, хотя и является зарубежным сервисом. "Мы, безусловно, ожидаем, что с географической точки зрения принадлежность Крыма будет указываться верно", – подчеркнул официальный представитель Кремля.
В январе Госдума начала проверку в связи с неверным указанием территориальной принадлежности Крыма на картах Google. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить представителя компании, чтобы сообщить ему о недопустимости обозначения полуострова как территории Украины, ведь это нарушает законодательство РФ.
Как пояснили в Google, ошибка возникала у пользователей гаджетов американской компании Apple. "Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google-карт, как в России, мы следуем местному законодательству", – подчеркнули в пресс-службе компании. 5 марта компания заявила, что вызвавшая недовольство депутатов ошибка была исправлена.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.