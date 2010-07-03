История с географией: Кремль ждет от Google верного указания Крыма на картах

Фото: www.google.com/maps

В Кремле рассчитывают, что компания Google будет правильно указывать принадлежность Крыма на картах сервиса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Крым – это один из регионов Российской Федерации. По словам Пескова, Google должен это учитывать, хотя и является зарубежным сервисом. "Мы, безусловно, ожидаем, что с географической точки зрения принадлежность Крыма будет указываться верно", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

В январе Госдума начала проверку в связи с неверным указанием территориальной принадлежности Крыма на картах Google. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить представителя компании, чтобы сообщить ему о недопустимости обозначения полуострова как территории Украины, ведь это нарушает законодательство РФ.

Как пояснили в Google, ошибка возникала у пользователей гаджетов американской компании Apple. "Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google-карт, как в России, мы следуем местному законодательству", – подчеркнули в пресс-службе компании. 5 марта компания заявила, что вызвавшая недовольство депутатов ошибка была исправлена.