В Кремле отказались комментировать инцидент со сбитым китайским аэростатом в США

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Российские власти не будут давать комментарии по теме ситуации с китайским аэростатом, который обнаружили и сбили в США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Честно говоря, мы не хотели бы это делать. Аэростат, по всей видимости, китайский. Летел он в воздушном пространстве США. Это, наверное, скорее вопрос для двусторонних китайско-американских отношений, поэтому не будем это комментировать", – цитирует пресс-секретаря президента РФ ТАСС.

4 февраля американская сторона сбила китайский аэростат у побережья США. После проведения операции стартовал сбор обломков летательного аппарата из воды.

В МИД КНР возмутились действиям Штатов. По словам представителей ведомства, аппарат не представлял военной или личной угрозы, он попал в воздушное пространство США из-за форс-мажора.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн заявил, что решением сбить аэростат американские власти нанесли огромный ущерб процессу стабилизации отношений с КНР.



Сбор обломков сбитого над США аэростата займет несколько дней

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