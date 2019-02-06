Медведев признался, что мечтал стать химиком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Дмитрий Медведев рассказал, что в школьные годы хотел стать химиком. Он отметил, что даже рассматривал вариант поступить на химфак, однако все-таки выбрал юриспруденцию.

Премьер-министр возглавляет оргкомитет по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов.

"Я юристом стал, но мог бы химиком стать. У меня был лучший ответ в школе когда-то, я действительно очень любил этот предмет. Конечно, сейчас сохраняю к нему большое уважение", – сказал глава правительства РФ, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что 8 февраля может быть утвержден как Международный день периодической таблицы химических элементов. С такой инициативой выступил глава РАН Александр Сергеев.

13 марта 1869 года Дмитрий Иванович Менделеев завершил составление своей периодической таблицы. Это стало настоящим научным прорывом, поскольку до Менделеева в химии существовали разобщенные представления об элементах и соединениях. Российский ученый смог привести все известные химические элементы в единую структурную организацию.