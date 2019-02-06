Медведев признался, что мечтал стать химиком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Дмитрий Медведев рассказал, что в школьные годы хотел стать химиком. Он отметил, что даже рассматривал вариант поступить на химфак, однако все-таки выбрал юриспруденцию.
Премьер-министр возглавляет оргкомитет по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов.
"Я юристом стал, но мог бы химиком стать. У меня был лучший ответ в школе когда-то, я действительно очень любил этот предмет. Конечно, сейчас сохраняю к нему большое уважение", – сказал глава правительства РФ, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что 8 февраля может быть утвержден как Международный день периодической таблицы химических элементов. С такой инициативой выступил глава РАН Александр Сергеев.
13 марта 1869 года Дмитрий Иванович Менделеев завершил составление своей периодической таблицы. Это стало настоящим научным прорывом, поскольку до Менделеева в химии существовали разобщенные представления об элементах и соединениях. Российский ученый смог привести все известные химические элементы в единую структурную организацию.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.