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17:02

Глава РАН предложил учредить Международный день таблицы Менделеева

наука

17:02

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Международным днем периодической таблицы химических элементов может стать 8 февраля. С такой инициативой выступил глава РАН Александр Сергеев.

"Давайте будем двигаться в том направлении, чтобы 8 февраля был ежегодным днем в честь Дмитрия Менделеева, Международным днем периодической таблицы имени Менделеева", – цитирует Агентство "Москва" слова Сергеева.

13 марта 1869 года Дмитрий Менделеев завершил составление своей периодической таблицы. Появление системы открыло новую научную эру в истории химии и ряде смежных наук. Взамен разрозненных сведений об элементах и соединениях Менделеев с последователями создали стройную систему, на основе которой стало возможным обобщать и делать выводы.

Организация Объединенных Наций в целях повышения осведомленности мировой общественности о фундаментальных науках назвала 2019 год годом Периодической таблицы химических элементов. На 2019 год запланированы мероприятия, посвященные 150-летию Периодической таблицы и столетию IUPAC, международные олимпиады для школьников, конференции и конгрессы.

наука

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