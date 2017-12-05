Минздрав не исключил возвращения курилок в аэропорты

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Минздрав решил внимательнее изучить законопроект о возвращении в российские аэропорты зон для курения, рассказал депутат Госдумы "Единой России", автор проекта Сергей Боярский.

По его словам, категорического отказа поддержать инициативу от министра здравоохранения он не услышал. Вероника Скворцова пообещала ознакомиться с доводами в законопроекте. Боярский выразил надежду на то, что они достигнут согласия, сообщает РИА Новости.

Депутат пояснил, что поддерживает антитабачную политику Минздрава, но считает здоровье некурящих граждан в этом случае важнее. Он убежден, что возврат курительных кабин в стерильные зоны аэропортов защитит окружающих от вдыхания вторичного табачного дыма.

Курение в некоторых общественных местах запретили в России в 2013 году с принятием антитабачного закона. Сначала запрет распространился на стадионы, учебные заведения, больницы, магазины, детские площадки, самолеты. Запретили также рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе, ресторанах, поездах, на вокзалах и в аэропортах.

Боярский внес в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий вернуть в российских аэропортах зоны для курения. "Единая Россия" поддержала идею. Во фракции полагают, что это защитит здоровье некурящих граждан.

Ранее Шереметьево предложило вернуть в аэропорты зоны для курения. Для этого нужно признать их местом для людей с "зависимостью от табака", завяил замгендиректора воздушной гавани по обслуживанию пассажиров и воздушных судов Дмитрий Кайгородов.

В октябре Минздрав России разработал новую концепцию по сокращению курения табака. В частности, проект предполагает ограничение средств электронной доставки никотина. Он также направлен на поэтапное повышение налога на табачные изделия, увеличение ставок акцизов до среднего уровня стран Европейского региона ВОЗ и введение экологического налога на сигареты с 2018 года.

С 15 ноября табачные изделия стали оформлять по новым правилам. Теперь не менее 50 процентов площади пачки сигарет должно занимать изображение так называемых последствий курения.