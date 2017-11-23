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Шереметьево предлагает вернуть в аэропорты зоны для курения. Для этого необходимо признать их местом для людей с "зависимостью от табака". Такое заявление сделал заместитель гендиректора воздушной гавани по обслуживанию пассажиров и воздушных судов Дмитрий Кайгородов.

"Взять Париж: там действует аналогичный закон, который запрещает курить в общественных местах. Но есть нюанс: они сделали шаг вперед, они признали зону курения в аэропорту необщественным местом, которое предназначено не для всех, а тех, кто страдает зависимостью от табака", − сказал Кайгородов, выступая в Московской областной думе, передает РИА Новости.

Курение в общественных местах было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон.

Ранее сообщалось, что Минздрав России разработал новую концепцию по сокращению курения табака. Проект рассчитан до 2022 года, он уже внесен в правительство.

С 15 ноября производители табачных изделий начали следовать новым правилам оформления дизайна пачек сигарет. Теперь не менее 50 процентов площади пачки сигарет должно занимать изображений так называемых последствий курения.