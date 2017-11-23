Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

23 ноября, 19:11

Шереметьево предлагает вернуть в аэропорты зоны для курения

общество

Фото:ТАСС/Марина Лысцева

Шереметьево предлагает вернуть в аэропорты зоны для курения. Для этого необходимо признать их местом для людей с "зависимостью от табака". Такое заявление сделал заместитель гендиректора воздушной гавани по обслуживанию пассажиров и воздушных судов Дмитрий Кайгородов.

"Взять Париж: там действует аналогичный закон, который запрещает курить в общественных местах. Но есть нюанс: они сделали шаг вперед, они признали зону курения в аэропорту необщественным местом, которое предназначено не для всех, а тех, кто страдает зависимостью от табака", − сказал Кайгородов, выступая в Московской областной думе, передает РИА Новости.

Курение в общественных местах было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон.

Ранее сообщалось, что Минздрав России разработал новую концепцию по сокращению курения табака. Проект рассчитан до 2022 года, он уже внесен в правительство.

С 15 ноября производители табачных изделий начали следовать новым правилам оформления дизайна пачек сигарет. Теперь не менее 50 процентов площади пачки сигарет должно занимать изображений так называемых последствий курения.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать