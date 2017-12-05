Путин поддержал идею создать в Москве инклюзивный дом искусств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин поддержал предложение создать в Москве инклюзивный дом искусств. Расположиться он должен в кинотеатре "Ударник".
С таким предложением выступил ректор Российской государственной специализированной академии искусств Александр Якупов. Президент отметил, что кинотеатр является московской собственностью, поэтому данный вопрос нужно будет обсудить с Сергеем Собянининым, передает ТАСС.
"Мы с Сергеем Семеновичем поговорим. Он очень быстро откликается на подобные вещи. Думаю, что надо проработать, и надо это сделать, дело хорошее", – сказал Путин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 85 процентов социально значимых объектов в столице приспособлены для маломобильных граждан, город становится более удобным для жителей с инвалидностью.
Всего в столице проживает более одного миллиона горожан с инвалидностью. Собянин подчеркнул, что интеграция таких москвичей в общество и их защита будут и впредь оставаться приоритетом столичных властей.
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