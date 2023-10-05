Путин назвал негодяем экс-спикера парламента Канады

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Владимир Путин в ходе дискуссии Валдайского форума заявил, что пригласивший выступить нациста из дивизии СС бывший спикер канадского парламента – или негодяй, или идиот.

"Если он не знает, что во время войны против России сражался (Адольф. – Прим. ред.) Гитлер и его приспешники, то он идиот. Он, значит, просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй. Или так, или так", – отметил президент, добавив, что Россия с уважением относится к Канаде.

22 сентября во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунка, который в годы Второй мировой войны служил в дивизии СС "Галиция".

Позже спикер Палаты общин парламента Канады Энтони Рота извинился за приглашение Хунку. Он заявил, что ни депутаты, ни члены украинской делегации не знали о том, кого он пригласил. Ответственность за случившееся он полностью взял на себя. Глава МИД Мелани Жоли назвала произошедшее "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". 27 сентября премьер-министр страны Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.

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