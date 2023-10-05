Путин назвал актом агрессии попытки стран ограничить доступ к благам современного развития

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Владимир Путин считает, что попытки некоторых стран ограничить доступ к благам современного развития являются актом агрессии. Об этом он заявил в ходе своего выступления на Валдайском форуме.

"Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития и попытки его ограничить для любой страны или народа должны рассматриваться как акт агрессии", – отметил он.

При этом глава государства подчеркнул, что гармонию в сфере безопасности можно достичь, однако для этого некоторым странам нужно перестать демонстрировать гордыню и смотреть на остальных как на изгоев.

Ранее президент РФ сообщил, что Россия в рамках спецоперации на Украине защищает свои традиции, культуру и своих людей. Он дополнительно подчеркнул, что действия ВС РФ на Донбассе обусловлены в первую очередь целями защиты людей.

Генсек НАТО заявил, что победа РФ в конфликте на Украине станет поражением Альянса