Уровень образования в РФ удалось сохранить в условиях пандемии – Путин

05 октября, 16:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с преподавателями и студентами педагогических вузов заявил, что в стране удалось сохранить уровень образования в условиях пандемии. Глава государства отметил, что в такой сложной обстановке школьники, родители и учителя сработали "на отлично".
"В мире в целом проблемы сохранения уровня образования являются достаточно острыми, особенно в период пандемии. Генеральный секретарь ООН отмечал это и с тревогой говорил о снижении уровня образования во многих странах в связи с пандемией и ограничениями. А у нас этого не произошло", – отметил президент.
Ранее о качестве столичного образования в период пандемии говорил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, педагоги справились с серьезной нагрузкой, обеспечили качественные высокие знания для ребят и достойное начало их будущей взрослой жизни.
Также Путин назвал "несерьезными" разговоры о полном переходе на дистанционное обучение в школах. Глава государства пояснил, что, "как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, прямое непосредственное общение ученика и учителя – это то, что дает высокое качество образования".
В Минпросвещения заявили, что решения о переводе школ на дистанционку не принимались
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