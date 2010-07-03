Правительство поддержало законопроект о негосударственных пенсиях

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Правительство РФ поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии "Единая Россия".
По документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет (до 55 у женщин и 60 лет у мужчин).
В законопроекте прописаны гарантии назначения негосударственной пенсии в еще более раннем возрасте инвалидам, людям, которые работают на Крайнем Севере, и тем, кто имеет право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Также депутаты предложили не учитывать страховой стаж (продолжительность трудового стажа и других видов деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР) при назначении выплат из НПФ. Авторы законопроекта подчеркнули, что это сможет стимулировать самозанятых и имеющих иждивенцев и наемных работников к накоплению будущих пенсий.
Госдума рассмотрит этот законопроект в осеннюю сессию.
Один из авторов законопроекта, депутат от "Единой России" Дмитрий Скриванов, цель документа – улучшить условия участия в негосударственных пенсионных фондах и проинформировать граждан о способах увеличить доходы на пенсии.
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