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17:27

Правительство поддержало законопроект о негосударственных пенсиях

власть общество политика

17:27

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство РФ поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии "Единая Россия".

По документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет (до 55 у женщин и 60 лет у мужчин).

В законопроекте прописаны гарантии назначения негосударственной пенсии в еще более раннем возрасте инвалидам, людям, которые работают на Крайнем Севере, и тем, кто имеет право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.

Также депутаты предложили не учитывать страховой стаж (продолжительность трудового стажа и других видов деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР) при назначении выплат из НПФ. Авторы законопроекта подчеркнули, что это сможет стимулировать самозанятых и имеющих иждивенцев и наемных работников к накоплению будущих пенсий.

Госдума рассмотрит этот законопроект в осеннюю сессию.

Один из авторов законопроекта, депутат от "Единой России" Дмитрий Скриванов, цель документа – улучшить условия участия в негосударственных пенсионных фондах и проинформировать граждан о способах увеличить доходы на пенсии.

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власть общество политика

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