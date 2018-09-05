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Политика

05 сентября 2018, 14:07

Постпред России при ОЗХО оценил доклад организации об отравлении в Эймсбери

власть происшествия

Фото: АР/Peter Dejong

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин прокомментировал опубликованный Организацией по запрещению химического оружия доклад об отравлении Дон Стерджесс и Чарли Роули в британском Эймсбери.

"В докладе нет информации о стране происхождения нервно-паралитического вещества. Также не звучит название "Новичок", которое запустили в оборот британцы. Кроме того, нет квалификации вещества в качестве боевого, однако это не помешало британцам представить доклад в нужной для себя интерпретации", – отметил Шульгин в беседе с RT.

По его словам, Великобритания пытается связать результаты национального расследования с авторитетом ОЗХО.

"То, что технический секретариат организации по своей воли или нет оказался вовлечен в эти политические игры, затеянные Великобританией, вызывает сожаление", – подытожил Шульгин.

Ранее ОЗХО опубликовала доклад, в котором подтвердила, что пострадавшие в Эймсбери граждане Великобритании Дон Стерджесс и Чарли Роули были отравлены тем же веществом, что и бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью Юлией в Солсбери.

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