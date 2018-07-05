Депутаты Госдумы обнародовали свои пенсии

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Россиянам, занимавшим пост депутата Госдумы от пяти до десяти лет, положена пенсия в размере 46 тысяч рублей. Если обязанности депутата исполнялись более десяти лет, то пенсия составляет 63 тысячи рублей. Об этом говорится на сайте Госдумы.
До 2017 года размер пенсии и доплаты для тех, кто исполнял обязанности депутата от одного года до трех лет, составляла 55% от зарплаты, 75% от денежного вознаграждения получали те, кто пробыл депутатом более трех лет.
В текущем году среднемесячная зарплата депутата Госдумы составляет 399,3 тысячи рублей до вычета налога.
Фактическая начисленная среднемесячная заработная плата за шесть месяцев текущего года составила 388,5 тысячи рублей.
Вознаграждение депутата Госдумы, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году, – 84 774 рубля.
Таким образом, пенсия депутата составляет 46 тысяч рублей при исполнении обязанностей от пяти до десяти лет.
Как сообщалось ранее, средний размер пенсии россиян в 2019 году составит 15 тысяч 400 рублей.
Дмитрий Медведев 16 июня 2018 года подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе.
Законопроектом предусматривается поэтапное повышение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости.
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