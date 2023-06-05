Песков прокомментировал сообщение о попытке госпереворота в Киргизии

Фото: телеграм-канал "Sputnik Кыргызстан"

Новости о попытке госпереворота в Киргизии тревожные, в Кремле за ними следят. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что деталями о госперевороте Кремль не располагает.

Ранее сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии задержали участников предполагаемого госпереворота. По информации СМИ, группа неназванных лиц организовала план по захвату власти насильственным путем.

В ФРГ заявили, что задержанные по делу о госперевороте планировали создать новую армию