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12:17

Политика

Песков прокомментировал сообщение о попытке госпереворота в Киргизии

Фото: телеграм-канал "Sputnik Кыргызстан"

Новости о попытке госпереворота в Киргизии тревожные, в Кремле за ними следят. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что деталями о госперевороте Кремль не располагает.

Ранее сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии задержали участников предполагаемого госпереворота. По информации СМИ, группа неназванных лиц организовала план по захвату власти насильственным путем.

В ФРГ заявили, что задержанные по делу о госперевороте планировали создать новую армию

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