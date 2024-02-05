Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Матвееву

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Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Денису Матвееву. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что звание ему присвоили "за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции".

Ранее президент присвоил почетные наименования "гвардейские" 40-му инженерно-саперному полку, 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты и 55-й отдельной мотострелковой горной бригаде.

Кроме того, глава государства подписал указ об учреждении нового почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления РФ".