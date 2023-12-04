Песков прокомментировал нарушение кораблем ВМС США границ Китая

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Россия не одобряет любые провокации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с нарушением границ Китая эсминцем США.

"Приветствуются любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности", – добавил он.

До этого Южная зона боевого командования Народно-освободительной армией Китая (НОАК) сообщила, что прибрежный боевой корабль USS Gabrielle Giffords ВМС США без согласия правительства КНР незаконно проник в территориальные воды Китая возле архипелага Наньша (Спратли). В ответ на это, ВМС НОАК организовали наблюдение за кораблем США.

Ранее генерал ВВС США Марк Келли заявил, что пилоты из РФ и Китая "сталкиваются" с американскими самолетами в различных горячих точках с целью тренировки. Так, он напомнил, что только в последнем году было отмечено несколько "опасных ситуаций", в том числе инцидент, когда в марте российский Су-27 перехватил американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, отчего тот рухнул в Черное море.



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