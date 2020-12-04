Путин поручил усовершенствовать преподавание математики и информатики в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин во время дискуссии "Искусственный интеллект – главная технология XXl века" заявил, что в школах необходимо усовершенствовать преподавание информатики и математики. Соответствующее поручение он дал правительству РФ.
"Поручаю правительству выбрать конкретные решения для того, чтобы преподавание данных предметов было усовершенствовано", – отметил глава государства.
Президент РФ также отметил работу и потенциал главных математических центров и предложил привлечь их к работе.
Ранее Путин выразил уверенность в том, что искусственный интеллект не сможет заменить человека. По словам главы государства, машины могут быть верными помощниками для людей, тем самым открывая "новые горизонты" для реализации определенных задач человечества.
Он также назвал искусственный интеллект основой для рывка в развитии общества. Путин подчеркнул, что информационные технологии неизбежно будут пронизывать все сферы человеческой жизни.
Москва расширит эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение
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