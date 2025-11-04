Владимир Путин поручил внести изменения в дальневосточную и арктическую ипотеки

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Владимир Путин потребовал, чтобы до 1 декабря российское правительство внесло корректировки в программы дальневосточной и арктической ипотек. Перечень поручений президента по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ) размещен на сайте Кремля.

В частности, программы нужно распространить на семьи, в которых третий или более ребенок родился после 1 января 2024 года (без учета условий, затрагивающих возраста заемщика). Кроме того, изменения касаются вторичного рынка жилья в городах, где на отчетную дату не возводятся многоквартирные дома или их количество не превышает двух единиц.

Также программы затрагивают сотрудников государственных или муниципальных образовательных организаций, которые находятся на территории Дальневосточного федерального округа и на сухопутных территориях Арктической зоны (без учета условий, касающихся должности, возраста и семейного положения заемщика).

Ответственным по данному вопросу назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Помимо этого, глава государства попросил кабмин и Центробанк РФ до 15 июля 2026 года составить предложения по развитию на Дальнем Востоке финансового центра на базе акционерного общества "Восточная биржа имени В. В. Николаева".

Президент призвал не забыть про вопросы об установлении регуляторных особенностей функционирования этого центра для привлечения финансов и размещения акций российских компаний. Ответственными назначены не только Мишустин, но и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Путин также поручил правительству с исполнительными органами субъектов РФ к августу следующего года сформировать и одобрить стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года. Ответственным назначен не только Мишустин, но и главы Бурятии, Якутии, ЕАО, Чукотского автономного округа, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, а также Амурской, Магаданской и Сахалинской областей.

Кроме того, российский лидер потребовал внести в закон РФ изменения, которые предусматривают введение с 1 января 2027 года единого преференциального режима на Дальнем Востоке и в Арктике. Также Путин поручил сформировать набор льгот и преференций в зависимости от вида деятельности юрлица или индивидуального предпринимателя, в том числе для резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

Более того, президент РФ призвал построить к 2030 году не менее 10 промышленных парков и технопарков на Дальнем Востоке и в Арктике для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства, которые работают в сфере национальных технологических приоритетов, а также входящих в их цепочки фирм. Доклад по этому вопросу должен предоставить Мишустин до февраля следующего года.

Путин также приказал обеспечить применение единого экспериментального правового режима во время внедрения новых технологий во всех российских регионах, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа, а также на отдельных сухопутных территориях Арктики.

Речь идет про использование беспилотников в разных сферах экономики, развития цифровых платформ (включая проведение закупок для государственных и муниципальных нужд через отечественные ресурсы электронной коммерции), искусственного интеллекта и оборота данных.

Помимо этого, глава государства попросил до 10 ноября 2025 года составить предложения по улучшению системы оборота данных с учетом требований конфиденциальности и безопасности. Особое внимание российский лидер призвал обратить на реализацию данных мер на Дальнем Востоке.

Также Путин потребовал до 15 декабря 2029 года определить единый подход к определению понятия "агломерация" и механизмов взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований, территории которых полностью или частично входят в состав агломераций. Ответственным назначены Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В конце прошлого года Путин поручил сохранить ставку в 2% годовых по дальневосточной и арктической ипотеке до 2030 года. Президент также ставил в работу возможность распространить программу на земских работников культуры.

