Песков сообщил, что сайт президента работает без перебоев

Фото: Агенство "Москва"/Игорь Иванко

Администрация не испытывает проблем на фоне массового сбоя в соцсетях, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сайт президента работает. Проблем нет", – ответил Песков.

Ранее сообщалось, что в работе соцсетей и онлайн-серверов произошел сбой. Проблемы зафиксировали в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и ряде других сервисов.

О проблемах в работе Telegram стало известно днем, а позднее появились сбои у Facebook, Instagram и WhatsApp. За последние полтора часа возросло количество жалоб и на работу Google, YouTube, Twitter, Viber и TikTok.

Пользователи жалуются и на работу "Одноклассников" и "ВКонтакте".