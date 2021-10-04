Мишустин утвердил правила создания коллекций патогенных микроорганизмов и вирусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство РФ приняло постановление о правилах создания, пополнения и ведения коллекций патогенных микроорганизмов и вирусов. Подписанный премьер-министром России Михаилом Мишустиным документ опубликован на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемые правила финансового и материально-технического обеспечения создания, пополнения и ведения коллекций патогенных микроорганизмов и вирусов", – следует из постановления.

Ранее сообщалось, что в России появится национальный каталог коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов.

По словам премьер-министра, создание каталога предусмотрено федеральным законом "О биологической безопасности", подписанным в конце прошлого года Владимиром Путиным.