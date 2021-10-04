В Кремле рассказали, как Путин относится к идее встретиться с Зеленским

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Владимир Путин никогда не отвергал возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось", – отметил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что Владимир Путин неоднократно говорил о готовности провести встречу с украинским лидером.

"Но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь, мне кажется, никакого продвижения мы не зафиксировали", – отметил представитель Кремля.

Ранее Зеленский заявил о готовности провести личную встречу с Путиным, отметив, что она может принести результаты. По его словам, встреча могла бы пройти как в "нормандском", так и в любом другом формате.

Зеленский полагает, что встреча могла бы помочь Украине в урегулировании ситуации в Донбассе и в вопросе Крыма. В то же время украинский лидер уверен, что российские власти не заинтересованы в проведении такой встречи, поскольку ее результат может оказаться неожиданным.

