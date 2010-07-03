В Госдуме предложили ввести уголовное наказание для мародеров

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев предложил ввести уголовное наказание для мародеров. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Шхагошев отметил случай мародерства в Иркутской области, где были похищены личные вещи людей, чьи дома оказались повреждены в результате наводнения. Он добавил, что планируется пересмотр всех статей Уголовного кодекса, которые имеют отношение к хищению чужого имущества. После этого будут введены меры наказания за мародерство.
Паводок в Иркутской области, где продолжает действовать режим ЧС, начался из-за сильных ливней в конце июня. Вода постепенно уходит, однако вместе с этим растет число погибших. Спасатели продолжают осмотр затопленных домов. Около 200 жителей региона находятся в больницах. Основной диагноз пострадавших – переохлаждение.
Остаются подтопленными 16 населенных пунктов, 2700 жилых домов и 48 участков автомобильных дорог. Повреждено 20 мостов. Для оказания разовой финансовой помощи пострадавшим было назначено выплатить 662 миллиона рублей. Выплаты компенсаций уже начались.
По данным ученых, нынешний летний паводок – самый мощный в истории метеонаблюдений в Иркутской области.
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