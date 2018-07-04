Минстрой сообщил о начале реализации проектов по системе эскроу-счетов

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В России реализуются уже четыре новых проекта строительства жилья, которые финансируются по новой системе эскроу-счетов, сообщил глава Минстроя РФ Владимир Якушев на пресс-конференции, посвященной закону, который усиливает защиту прав дольщиков, передает ТАСС.

По его словам, на совещании Минстроя с банками присутствовал застройщик, которого полностью устроил принцип эскроу-счетов.

Якушев отметил, что благодаря масштабному пакету поправок в закон о долевом строительстве, который направлен на защиту прав покупателей квартир, обманутых дольщиков станет меньше.

Застройщики, по новому закону, будут обязаны работать максимально прозрачно: раскрывать информацию о своих учредителях и владельцах, которые будут собственным кошельком отвечать перед дольщиками за причиненный им ущерб.

"Ранее денежные средства поступали на один расчетный счет и использовались без каких-либо правил, и застройщик сам определял, куда направлять деньги. И здесь крылась самая главная проблема, потому что застройщик мог выводить средства под видом хозяйственной деятельности", – сказал Якушев.

Также министр отметил банковское сопровождение деятельности застройщиков и введение системы эскроу-счетов.

Со следующего года продажи через эскроу станут обязательными. Пока эта система носит добровольный характер.

Президент России 4 июля подписал закон, предусматривающий создание новой системы финансирования строительства жилья.

Ранее глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев заявил, что новый закон, который усилит защиту прав дольщиков, не будет распространяться на покупателей апартаментов, даже если последние были проданы по договорам долевого участия.