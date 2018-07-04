Москомстройинвест: правила защиты дольщиков не коснутся апартаментов

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Глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев заявил, что новый закон, который усилит защиту прав дольщиков, не будет распространяться на покупателей апартаментов, даже если последние были проданы по договорам долевого участия, – передает ТАСС.

"Апартаменты не будут защищены", – сообщил Тимофеев.

По словам главы Москомстройинвеста, законопроект повлияет только на прописку и коммунальные платежи.

"Несмотря на то, что помещения продаются с использованием договоров долевого участия, в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не будут защищены законодательно", – добавил он.

Президент России Владимир Путин в среду, 4 июля, подписал закон, который предусматривает совершенствование финансирования жилищного строительства. Новая система усилит защиту прав дольщиков. Правила наделяют Фонд защиты возможностью достраивать жилье при проблемах у застройщика.

В настоящее время в Москве продается около 2,6 миллионов квадратных метров апартаментов.