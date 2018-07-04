Некурящих сотрудников могут начать премировать

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Глава Минтруда и соцзащиты Максим Топилин предложил работодателям поощрять сотрудников, которые не курят и не теряют рабочее время. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва", прокомментировав вопрос о частых выходах сотрудников на перекур.

"Работодатель может спокойно учитывать это при премировании и давать больше денег тем, кто не курит", – заявил Топилин.

Ранее Минфин предложил ужесточить контроль над оборотом пива. Нововведение подразумевает маркировку пиво и пивных напитков со следующего года. Поправки коснутся также сидра, медовухи и пуаре.