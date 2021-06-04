Путин рассказал, какие темы обсудит с Байденом

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Владимир Путин заявил, что в рамках встречи с американским президентом Джо Байденом они обсудят вопросы стратегической стабильности, пандемию, а также попытаются найти способы урегулирования двусторонних отношений. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы будем обсуждать вопросы двусторонних отношений. Я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений, сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне, мы все это хорошо знаем. <...> Мы будем говорить о стратегической стабильности, урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках", – рассказал он в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Также среди актуальных тем для обсуждения с Байденом Путин назвал процессы разоружения, борьбу с терроризмом, пандемию и экологию.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти в Женеве 16 июня.

Это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.