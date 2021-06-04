Песков заявил, что оппозиция не мешает развитию России

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Оппозиция не мешает развитию России, пока не выходит за рамки закона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Выход за рамки закона – это мешает развитию, создает неблагоприятный фон. Как только ситуация, в том числе и оппозиция, возвращается в рамки закона, ничего не мешает развитию, развитие продолжается", – приводит его слова ТАСС.
В ходе пресс-конференции его попросили прокомментировать идею введения моратория на изменения законодательства в политической сфере. Песков с ней не согласился.
По его словам, страна постоянно сталкивается с новыми вызовами и угрозами, ее общество развивается, а потому и политстроительство – не статичный процесс. Если ввести мораторий на изменение законодательства, страна остановится в своем развитии, считает пресс-секретарь.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что людей, сотрудничающих со спецслужбами враждебных России государств, нельзя называть оппозиционерами.
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