Путин назвал энергетику стратегическим направлением сотрудничества РФ и Мьянмы

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Энергетика является стратегическим направлением сотрудничества России и Мьянмы. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с премьером республики Мин Аун Хлайном.

По словам главы государства, РФ надежно обеспечивает Мьянму востребованными энергоресурсами. Кроме того, две страны планируют в дальнейшем углублять сотрудничестве и в сфере торговли и инвестиций, подчеркнул Путин.

"В новом совместном заявлении подтверждены ключевые принципы российско-мьянмского партнерства. Речь идет и о дальнейшем углублении взаимодействия в сфере торговли и инвестиций", – отметил российский лидер.

Между тем по итогам встречи представители России и Мьянмы подписали 10 различных документов, в которые вошли межправительственное соглашение о признании дипломов и ученых степеней, меморандум об основных принципах строительства АЭС малой мощности в Мьянме, меморандум о сотрудничестве в области ядерной и радиационной безопасности. Кроме того, между мьянманским министерством полезных ископаемых и российским фондом "РК-Инвестиции" был заключен документ о добыче ресурсов в республике.

Также РФ и Мьянма подписали соглашение о сотрудничестве в таможне, меморандумы о взаимопонимании между Минздравами, спортивными ведомствами и космическими агентствами.

Глава правительства Мьянмы прибыл с рабочим визитом в Россию 3 марта. Во время рабочей встречи глава правительства рассказал, что Мьянма поддерживает политику России и специальную военную операцию. Он выразил уверенность в скорой победе РФ и отметил, что мир движется к многополярности, что обеспечила в том числе Россия.

В свою очередь, Путин сообщил, что военные Мьянмы вместе с расчетами ВС России пройдут парадным маршем по Красной площади в Москве 9 Мая. Глава государства также пригласил премьер-министра Мьянмы принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

