Законопроект о доплатах пенсионерам внесли в Госдуму

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума, передает ТАСС.

Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева датировано 28 февраля. Ожидается, что законопроект примут уже в весеннюю сессию. Тогда пенсионеры смогут получить первые выплаты до 1 июля.

Составители документа предлагают исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера сумму текущей индексации размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат. При этом получателям доплаты к пенсии обеспечат выплату сумм индексаций сверх установленного в регионе прожиточного минимума.

Предполагается, что увеличение выплат коснется около четырех миллионов пенсионеров. У тех, кто получает страховую пенсию по старости, выплаты вырастут на 511 рублей в месяц, а у людей, имеющих право на региональную социальную доплату, – на 876 рублей.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что принятие законопроекта приведет к тому, что доходы пожилых граждан ежегодно будут выше прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации и единовременной денежной выплаты в 2019 году.