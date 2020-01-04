В РФ введут уголовную ответственность за отказ в передаче ребенка по решению суда

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Министерство юстиции РФ разрабатывает изменения в Уголовный кодекс РФ, которые определят порядок ответственности за отказ в передаче ребенка другому родителю или органу опеки. Речь идет о случаях, связанных с судебными решениями, как передает ТАСС.

Правительство планирует скорректировать положения статьи 314 УК РФ "в части установления уголовной ответственности за неисполнение решения суда об отобрании (передаче) ребенка". За нарушение этой нормы предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Соответствующий документ, как следует из плана законопроектной деятельности правительства РФ на 2020 год, будет представлен не ранее декабря 2020 года. После рассмотрения в правительстве его могут внести в Госдуму. Ожидается, что произойдет это в марте 2021 года.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план законопроектной деятельности правительства на 2020 год. Документ предусматривает работу над 230 законопроектами по шести разделам общественной жизни страны.

