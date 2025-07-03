Песков: Кремль никогда не анонсирует телефонные разговоры Путина

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Кремль никогда не анонсирует телефонные переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном разговоре Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в День Независимости, который празднуется в США 4 июля.

Представитель Кремля пообещал дополнительно сообщить, если телефонный разговор Путина и Трампа состоится.

До этого Путин и Трамп разговаривали по телефону 14 июня. Они обсудили конфликт на Украине, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Беседа была содержательной и полезной, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

25 июня американский лидер сообщал, что собирается в скором времени поговорить с Путиным и обсудить вопрос Украины. Он уверен, что российский лидер заинтересован в завершении конфликта.