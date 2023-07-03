Путин заявил, что Россия и Белоруссия вместе противостоят серьезным угрозам

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Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня независимости республики. Соответствующий документ размещен на сайте российского лидера.

"Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, остаются надежной основой союзнических российско-белорусских отношений. Это в полной мере подтверждается сегодня, когда наши страны вместе противостоят весьма серьезным внешним угрозам и вызовам", – отметил Путин.

Как подчеркнул президент РФ, этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой отметил "серьезный подъем" двусторонних отношений. По словам дипломата, дорожные карты и союзные программы по ключевым отраслям промышленности и сельского хозяйства, транспорта и социальной сферы стали основой для такого положительного развития.

При этом, как отметил Крутой, с учетом договоренностей президентов стран появляется много новых сфер сотрудничества, в том числе атомной энергетики, микроэлектроники, станкостроения.

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