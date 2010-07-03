Закон о хостелах рассмотрят в редакции согласительной комиссии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Закон о хостелах в редакции согласительной комиссии планируют рассмотреть в Госдуме в четверг, 4 апреля. Об этом сообщил первый заместитель нижней палаты парламента Александр Жуков.

По его словам, заседание начнется с доклада о работе согласительной комиссии.

"Комиссия пришла к решению, была предложена дата вступления в силу этого закона - 1 октября текущего года. Завтра мы рассмотрим в окончательном виде этот закон в редакции согласительной комиссии", – приводит слова Жукова Агентства "Москва".

Ранее сообщалось, что закон о запрете размещения хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября 2019 года. Дату одобрили согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации.

Закон был принят 6 марта и отклонен Советом Федерации 13 марта. Сенаторы отмечали, что такой закон необходим, однако он не дает владельцам хостелов времени на закрытие бизнеса.

Также Совфед отметил, что введение запрета накануне летнего сезона приведет к проблемам в туристической отрасли. Нижняя палата парламента настаивала на том, чтобы закон о запрете хостелов вступил в силу не позднее 1 июля.