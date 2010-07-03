Путин посетил церемонию открытия завода Mercedes-Benz в Подмосковье

Владимир Путин поучаствовал в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в индустриальном парке "Есипово" в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Перед этим президент осмотрел конвейерную линию. Она смонтирована по принципу "полностью гибкой сборки" с применением технологии уровня "Индустрия 4.0". Такая технология позволяет наладить одновременное производство нескольких автомобильных платформ.
Первой машиной, которая сойдет с конвейера, будет седан E-класса. Далее запустят производство внедорожников GLC, GLE и GLS. Путин отметил, что российские власти будут дальше поддерживать иностранных инвесторов при открытии их заводов в России.
"Мы и в будущем будем, безусловно, поддерживать проекты подобного рода, которые осуществляются как российскими компаниями, так и нашими зарубежными партнерами", – сказал президент.
Завод начали строить 20 июня 2017 года в соответствии со специальным инвестиционным контрактом. Инвестиции "Мерседес-Бенц РУС" в проект составили 250 миллионов евро. Документ гарантирует неизменность налоговой нагрузки на весь период действия. Также в него включено положение о "неухудшении условий", обеспечивающее стабильность ведения бизнеса. Проектная мощность завода составляет 25 тысяч автомобилей в год. При полной нагрузке число рабочих мест превысит 1000.
Накануне Сергей Собянин открыл дилерский центр "Мерседес" на территории ЗИЛа. Мэр Москвы отметил, что здание стало привлекательным и интересным, и были созданы сотни новых рабочих мест. Председатель правления транснационального концерна Daimler AG, глава подразделения компании Mercedes-Benz Cars Дитер Цетше поблагодарил столичных властей за возможность продемонстрировать бренд на этой территории Москвы.
Дилерский центр "Мерседес" будет заниматься продажей новых легковых автомобилей Mercedеs-Benz, автомобилей Mercedes-Benz CERTIFIED (с пробегом), автомобилей с пробегом других марок. Также в нем будет оказываться полный спектр сервисных и сопутствующих услуг. Для размещения дилерского центра выбрали историческое здание бывшего модельного цеха ЗИЛа, построенное в 1934–1937 годах. Общая площадь – 19,7 тысячи квадратных метра.
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