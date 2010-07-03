Собянин открыл дилерский центр "Мерседес" на ЗИЛе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл дилерский центр "Мерседес" на территории ЗИЛа.

"Территория ЗИЛа продолжает преображаться, одно за другим реконструируется, приспосабливается к современным условиям здания, которые находились в тяжелом состоянии. Модельный цех ЗИЛа несколько лет тому назад представлял собой печальное зрелище, объект на глазах разрушался. Мы поставили в свое время условие – воссоздание и сохранение облика модельного цеха ЗИЛа как образца конструктивизма", – сказал мэр столицы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Собянин отметил, что здание было воссоздано, оно стало привлекательным и интересным, были созданы сотни новых рабочих мест. Мэр города поблагодарил инвесторов и руководство компании.

Председатель правления транснационального концерна Daimler AG, глава подразделения компании Mercedes-Benz Cars Дитер Цетше также выразил благодарность за возможность продемонстрировать бренд на этой территории Москвы.

"Если мы можем внести вклад в оживление этой части города, то от этого выигрывают все. Конечно, хочу поздравить руководство этого дилерского центра", – добавил он.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дилерский центр "Мерседес" будет заниматься продажей новых легковых автомобилей Mercedеs-Benz, автомобилей Mercedes-Benz CERTIFIED (с пробегом), автомобилей с пробегом других марок, а также оказывать полный спектр сервисных и сопутствующих услуг. На пяти этажах дилерского центра размещены автомобили Mercedeеs-Benz, зона "Автомобили с пробегом", обустроены шоу-румы, зона продаж, административные помещения, парковка и сервисная зона.

Через сервис, насчитывающий 22 поста для проведения технического обслуживания, смогут проходить до 60 автомобилей в день. Для взаимодействия с клиентами в дилерском центре создано множество интерактивных зон: установлены экраны, планшеты, оборудованы открытые пространства (опен-спейс). Планируется организовать pop-up бутики (временные торговые точки) различных премиум брендов – данный формат направлен на повышение привлекательности оффлайн продаж

Для размещения дилерского центра было выбрано историческое здание бывшего модельного цеха ЗИЛа, построенное в 1934–1937 годах по проекту группы архитекторов института Промстрой (Попова, Чалого, Ждановича). Общая площадь здания – 19,7 тысячи квадратных метра.

Поскольку в ходе реновации территории ЗИЛа планировочную структуру завода было решено оставить в неприкосновенности, свою парадную функцию должно сохранить и здание бывшего модельного цеха.

При разработке проекта его воссоздания архитекторам было необходимо максимально сохранить историческую аутентичность и создать пространство, отвечающее строгим стандартам премиальных автомобильных марок.

В решении этой задачи приняли участие московское архитектурное бюро Kleinewelt Architekten, архитектурное бюро компании "Авилон", немецкое международное бюро Merz&Merz под руководством Ханса Гюнтера Мерца и архитектор Мартин Шмидт.

Архитекторы предложили сохранить исторические фасады модельного цеха, выходящие на Автозаводскую улицу. Фасады разобрали вручную и заново смонтировали. Часть фрагментов отреставрировали, другие воссоздали по архивным и обмерным чертежам.

Таким образом, первоначальный облик фасада был почти полностью сохранен. Архитектурный объем здания был расширен за счет панорамного остекления. Отмечается, что были использованы крупнейшие в российском строительстве стеклянные панели размером 3х6 метров.

Здание модельного цеха не являлось объектом культурного наследия. Проект реконструкции и дальнейшего приспособления здания был согласован с департаментом культурного наследия.