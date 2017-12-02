Трамп отреагировал на признание Флинна в даче ложных показаний

Фото: ТАСС/Emily Molli

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал признание в ложных показаниях, сделанное его бывшим советником Майклом Флинном.

"Абсолютно никакого сговора", – заявил американский лидер журналистам, сообщает РИА Новости.

Ранее бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну предъявили официальные обвинения в том, что он дал ФБР ложные показания по поводу его встреч с российскими официальными лицами.

Он полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. Флинну грозит до полугода тюрьмы или штраф в размере до 9,5 тысячи долларов.

Кроме того, Майкл Флинн расторг договор об обмене информации с Дональдом Трампом, заключенный командами юристов.