Трамп объяснил свое высказывание о смертной казни для нью-йоркского террориста

Президент США Дональд Трамп объяснил почему выступает за смертную казнь для обвиняемого в теракте на Манхэттене уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова.

"Я бы хотел отправить нью-йоркского террориста в Гуантанамо, но статистически этот процесс занимает гораздо больше времени, чем пройти через федеральную систему… Нужно действовать быстро. Смертная казнь!" – написал Трамп в Twitter.

...There is also something appropriate about keeping him in the home of the horrible crime he committed. Should move fast. DEATH PENALTY!