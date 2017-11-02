Трамп объяснил свое высказывание о смертной казни для нью-йоркского террориста

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Президент США Дональд Трамп объяснил почему выступает за смертную казнь для обвиняемого в теракте на Манхэттене уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова.

"Я бы хотел отправить нью-йоркского террориста в Гуантанамо, но статистически этот процесс занимает гораздо больше времени, чем пройти через федеральную систему… Нужно действовать быстро. Смертная казнь!" – написал Трамп в Twitter.

...There is also something appropriate about keeping him in the home of the horrible crime he committed. Should move fast. DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 ноября 2017 г.



Ранее американский лидер уже высказывался за смертную казнь для нью-йоркского террориста.

Во вторник, 31 октября, Саипов за рулем грузовика выехал на велосипедную дорожку, где начал давить велосипедистов, после чего врезался в школьный автобус. В результате происшествия погибли 8 человек, ранены 15.

Мужчина заявил, что сделал это умышленно, а целью перед собой ставил – убить как можно больше детей. Он готовился к теракту несколько недель.

Саипову предъявили обвинения по двум статьям – материальная поддержка запрещенной в России организации "Исламское государство", насилие над людьми и разрушение транспортных средств.

Подробнее о теракте, который стал в США крупнейшим после атаки на башни-близнецы 11 сентября 2001 года, читайте в нашем материале.